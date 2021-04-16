بالأسماء.. كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح الاحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل الحالي.

ونوّهت الهيئة العامة، أنه بسبب قرار حظر حركة المركبات يوم السبت، فإن إجراء فحص كورونا للمسافرين سيكون الساعة 7:00 صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، قبل التوجه للصالة الخارجية بالمعبر الساعة 8:00 لتسهيل سفرهم.

كما وأعلنت وزارة الداخلية عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي (11 - 15 أبريل 2021).

وأوضحت وزارة الداخلية، أن إجمالي المغادرين 1274 مسافرًا، وإجمالي الوصول لغزة 1294 شخصًا، وإجمالي المرجعين 117.

وأكدت الداخلية، توقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، على ان يُستأنف صباح الأحد.





