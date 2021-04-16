وزارة الصحة بغزة تسجل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالات وفاة و1138 إصابة و1205 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية

وأوضحت الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 728 حالة وفاة، والمصابين 88304 إصابة، و20928 حالة نشطة، والمتعافين 66648 متعافٍ منذ بدء الجائحة.

وأشارت الصحة، إلى أنها اجرت 3302 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، منها284 حالة خطرة وحرجة.

وأكدت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، وأن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 32797 شخص