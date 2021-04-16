مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين "الإسرائيليين" باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حراسة شرطة الاحتلال، خلال الاسبوع الاماضي، وسط اعمال استفزازية ضد المقدسين.

وخلال الأسبوع، اقتحم نحو 575 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، بينهم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير.

الليلة الماضية، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان مقدسيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين عند باب العامود وباب الساهرة في مدينة القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى لإخراج الشبان منه، ومنعهم من الاعتكاف في ليلة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وتواصلت المواجهات لليوم الثالث على التوالي، تزامناً مع ارتفاع وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى بمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين، ومنع رفع الأذان في مآذن المسجد الأربعة، بحجة عدم إزعاج المستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى لمنع المصلين من الاعتكاف فيه.