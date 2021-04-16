معروف: الإجراءات ضد "كورونا" تتناسب مع طبيعة الحالة الوبائية

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الحكومية ضد تفشي فيروس كورونا تتناسب مع طبيعة الحالة الوبائية، وفق تقدير وزارة الصحة.

وأوضح معروف، أنه يمكن أن يعول عليها في الأيام القادمة للحد من انتشار العدوى وتخفيض منحى الإصابات.

في حالة وجد ضرورة للتشديد، شدّد أن الحكومة "لن تتردد في التنفيذ، رغم الحديث عن الآثار والتداعيات لبعض القرارات".

وقال معروف إنه "في شهر رمضان حاولنا قدر المستطاع أن نوازن بين الأثر الطبي المطلوب وعدم التضييق".

وأضاف أن "العديد من القطاعات تأثرت بفعل الاجراءات مثل القطاع السياحي، والأسواق الشعبية، والسائقين ولكن على الأقل الضرر ليس كاملاً نظراً لعدم الإغلاق الكامل".

وأهاب رئيس المكتب الحكومي، الجميع أن يتفهم أن هذه الإجراءات استثنائية نتيجة وضع طارئ نأمل ألا يستمر طويلاً.

وتابع :نحن بانتظار تقييم وزارة الصحة للإجراءات المتخذة والتي تحتاج أن يمر عليها أسبوع حتى نستطيع أن نحدد تأثير هذه القرارات وشكل توصيات وزارة الصحة تجاهها".

وكانت وزارة الداخلية بغزة، قد أعلنت مؤخرًا عن سلسلة إجراءات وقائية واحترازية ضد تفشي وباء كورونا، منها: الاغلاق الجزئي الذي يبدأ من الساعة التاسعة حتى السادسة صباحًا.

كما منعت حركات المركبات في شهر رمضان، عند آذان المغرب حتى صباح اليوم التالي، مع استمرار الحظر يومي الجمعة والسبت.