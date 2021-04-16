مدرب اليونايتد: التتويج بلقب الدوري الأوروبي سيكون مكافأة الموسم

قال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي غونار سولشيار، إن "التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم سيكون مكافأة للفريق بعد موسم صعب"، وذلك بعد الفوز على نادي غرناطة.

وفاز فريق يونايتد بنتيجة 4-صفر على غرناطة الاسباني في مجموع المباراتين، إذ انتصر 2-صفر على الفريق الإسباني في إياب دور الثمانية، الخميس، وبذلك تأهل الفريق إلى مواجهة روما الإيطالي في الدور قبل النهائي.

وأضاف المدرب سولشيار، إن "أداء فريقه امام غرناطة كان فردي جيد، وزادت ثقتنا قبل يوم الأحد (مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز)".

وأشار في مقابله له مع شبكة بي تي سبورت إلى أن فريقه "يتطلع للمواجهة المقبلة في الدور قبل النهائي. تبدو مواجهة أوروبية مثالية لأن روما يملك تاريخا كبيرا. نجحنا أمام الفرق الإيطالية من قبل"، وتابع: "لو نجحنا في إنهاء الموسم بلقب سيكون أمرا رائعا".

وعن اللاعب المهاجم، ماركوس راشفورد، الذي اراحه في مباراة أمس، ذكر المدرب النرويجي "نأمل أن يكون (راشفورد) جاهزا. لم نرد المخاطرة به. جلس على مقاعد البدلاء تحسبا لما يمكن أن يحدث في أدوار خروج المغلوب".