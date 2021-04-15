مصر تكشف الجهات التي تمول سد النهضة الإثيوبي

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، لأول مرة عن الجهات التي تمول سد النهضة الإثيوبي، بعد الحديث عن وجود دول بعينها تتحرك للإضرار بمصر.

وقال شكري: " ان البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر"، مشيراُ: ان "كل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف".

وأضاف قائلاً: "نحن لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول لها مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد".

ولفت شكري قائلاً: " بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي".