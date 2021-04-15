مصر تكشف الجهات التي تمول سد النهضة الإثيوبي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:23 م
15 ابريل 2021
سد النهضة
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كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، لأول مرة عن الجهات التي تمول سد النهضة الإثيوبي، بعد الحديث عن وجود دول بعينها تتحرك للإضرار بمصر.

وقال شكري: " ان البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر"، مشيراُ: ان "كل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف".

وأضاف قائلاً: "نحن لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول لها مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد".

ولفت شكري قائلاً: " بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي".

 

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