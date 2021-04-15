الخارجية: تسجيل حالتي وفاة بـكورونا وأربع إصابات بجالياتنا حول العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا في صفوف جاليتينا في دولتي قطر والسعودية، لترتفع حالات الوفاة إلى 395 حالة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 13329.

بدورها أفادت سفارة فلسطين لدى قطر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد حسن سعدي دلول (46) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.

كما أفادتنا سفارة فلسطين لدى تونس، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السفارة ووضعهما الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي.

ومن جانبها أشارت سفارة فلسطين لدى فنزويلا، إلى تسجيل إصابة جديدة بكورونا في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الاصابات الى 27 اصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقة، وأكدت السفارة أنها تتابع الاوضاع الصحية والمعيشية للطلبة وتقف عند احتياجاتهم.

كما لفتت سفارة فلسطين لدى قبرص، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات إلى 3.