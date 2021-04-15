تركيا تسجل حصيلة قياسية بوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، عن تسجيلها 297 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل حصيلة قياسية لعدد ضحايا الجائحة.

وأوضحت الصحة التركية ارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61400 اصابة، مقابل 62797 الأربعاء في حصيلة قياسية، ليصل إجمالي الاصابات إلى 4086957.

كما لفتت إلى شفاء 54894 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3535040 شخصا.

يشار انه اعلن الرئيس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.