الأردن يحتج رسمياً على تصرفات الاحتلال الاخيرة في الأقصى

اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز اليوم الخميس قائلاً: إن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية على تصرفات شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

وأضاف الفايز: "أن مذكرة احتجاج تتعلق بما جرى من تكسير للأبواب وقطع السماعات ومضايقات لموظفي الأوقاف بالاقصى".

كما اشار ان المذكرة اكدت على ضرورة تقيد "إسرائيل" بالتزاماتها كقوة قائمة بالإحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني بشكل تام، والكف عن التصرفات الاستفزازية.

ولفت الفايز إلى أن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي العبثية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، ويجب وقفها فورا، لما تمثله من انتهاك صارخ للوضع القائم واستفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك لحرمة المسجد الاقصى.

وتابع قائلاً :"المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" بكامل مساحته البالغة 144 دونما، وبما يشمل المساجد والساحات والجدران، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".