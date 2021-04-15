"هيئة الأسرى" ونادي الأسير يكرمان الأسير المحرر خنفر في مخيم جنين

كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، الأسير عمر شريف أسعد خنفر من مخيم جنين، الذي أفرج عنه يوم الاثنين الماضي بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر التكريم مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياف أبو سياف، ومدير نادي الأسير منتصر سمور، ومنسق لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر.

وشدد أبو سياف على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة وجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال سمور إن تكريم الاسير خنفر يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال.

من ناحيته، ثمن الأسير المحرر خنفر هذه اللفتة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، ودورهما المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.