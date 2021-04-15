مشروع قانون للكونغرس لفرض رقابة على المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل"

قدمت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي بيتي ماكولوم مشروع قانون لفرض رقابة مشددة على المساعدات الامريكية للاحتلال الإسرائيلي لضمان عدم مساهمة أموال الضرائب الأمريكية في الانتهاكات المدنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وتحاول النائبة ماكولوم الحصول على رعاة أصليين لمشروع القانون خلال الفترة الزمنية المحددة بنهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع رغم الحماس الكبير لأعضاء الكونغرس عدم حصوله على تأييد واسع في الكونغرس وسط دعم ديمقراطي جمهوري قوي لإسرائيل، حيث أن غالبية المشرعين من كلا الجانبين يعارضون أي جهود يبدو أنها تشترط المساعدة العسكرية لـ "إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب في السابق عن معارضته الشديدة لفرض شروط على المساعدات الأميركية العسكرية الضخمة لـ"إسرائيل".

لكن هذه المبادرة، ومبادرات مماثلة في الكونغرس الأميركي، تمثل انقسامًا مستمرًا بين الديمقراطيين في كيفية تعامل الحزب مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يدفع الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة لممارسة تنازلات أقوى من "إسرائيل" في محاولة لدعم حقوق الفلسطينيين.

وتعتبر النائبة بيتي ماكولوم من أبرز المنتقدين من بين أعضاء الكونغرس الأميركي للاعتقال العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، حيث قدمت تشريعات متعددة من لمنع "إسرائيل" من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لاعتقال الشباب الفلسطيني.