أفضل أكلات رمضان 2021 بالصور

أكلات رمضان 2021 بالصور ، حيثُ يبحث الصائمون في شهر رمضان على مواقع الانترنت أكلات رمضانية بالصور والمقادير ، ولقد خصص فلسطين اليوم هذه المقالة لكتابة طريقة عمل الأكلات في رمضان والتي تزين موائد الطعام بها ، وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

أكلات رمضان 2021 بالصور

أكلة جلاش باللحمة :

مكونات الوجبة :

نصف كيلو جلاش

300 جم سمن سائحه

(الحشو)

150 مل لبن

2 بيض

5 جم ملح

5 جم فلفل

50 جم سمن

50 جم بصل شرائح

20 جم ثوم مفروم

500 جم لحمه مفرومه

10 جم صلصه

25 جم شوربه

5 جم ملح

5 جم فلفل

50 جم طماطم لحم

50 جم كسبرة مفرومه

100 جم جبنه موتزاريلا

(للوجه)

طريقة اعداد الوجبة :

أولاً: في الخطوة الأولى ، في مقلاه فيها سمن نشوح البصل والثوم وعندما يدبل نضيف اللحمة ونضيف الصلصة ونتبلها ملح وفلفل ونضيف الشوربة ونضيف الطماطم والكسبرة ونتركها تستوى على نار هاديه ، وفي بوله نخفق البيض واللبن ونتبلهم بملح وفلفل .

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، قم بتحضير الجلاش ندهن كل ورقه لوحدها بالسمن السائح .

ثالثًا: احضر صينيه وندهنها سمن ونرص فيها نصف الجلاش المدهون ونضيف في النصف اللحمة المعصجة ونضيف الجبنة ونرص باقي كميه الجلاش ثم نقطعها ونسقيها باللبن والبيض ونتركها .

رابعًا: الخطوة الأخيرة ، ادخل الصينية الفرن على 180 درجه لمدة 25 دقيقه وتقدم .

المحشي المصري :

ومستمرين معكم في طباق رمضانية ، وتعتبر المحشي المصري من أكثر الأطباق الرمضانية المصرية التي تتمتع بشعبية هائلة، ويضم هذا الطعام تشكيلة متنوعة من مختلف أنواع المحاشي من ورق العنب، الممبار، الكوسا، الفلفل والطماطم ،ويضع البعض الأرز والبعض يعده باللحم المفروم.

الكبسة السعودية :

وتتكون الكبسة أساس الطبق هو أرز وليمة أو مزة، وهما نوعان من الأرز لعمل الكبسة وإعطائها الطعم المميز، وهي تعتمد الكبسة على كمية البهارات، الهيل، القرنفل واللومي.

المبكبكة الليبية :

وتعتبر المبكبكة الليبية ، كما يمكن تناولها بطرق مختلفة سواء باللحم أو الدجاج أو الخضار أو صلصة الطماطم مع البهارات، وما يمزيا أنها لا يأخذ الكثير من الوقت والنتيجة هي طبق لذيذ وشهي.