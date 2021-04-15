كلوب يلوم النجم محمد صلاح بعد الخروج من أبطال أوروبا

اثارت هزيمة ليفربول الانجليزي من ريال مدريد الاسباني أمس الأربعاء استياء المدرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من إهدار فرص محققة لتسجيل الأهداف ضد الريال.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس": "لم نسجل الأهداف، ولعبت خبرة ريال مدريد دورها في المواجهة. نلوم أنفسنا هذا العام مع كيفية إنهاء الفرص".

وأضاف: "نعرف كيف ينهي صلاح هذه الفرص بعينين مغلقتين، لكن لم يحدث ذلك اليوم، الليلة كان الأمر جيدا تماما، لكننا خرجنا".

وأضاع "الفرعون" المصري فرصة ذهبية للتسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، وأخرى محققة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، إضافة إلى فرص أخرى في الشوط الثاني.

واختتم كلوب حديثه، قائلا: "نحب هذه المسابقة، ولأسباب أخرى فإنه من المهم بالنسبة إلينا العودة إليها. الآن نستطيع التركيز على البريميرليغ وهذا ما سنفعله، يجب أن نبذل ما بوسعنا أمام ليدز بالدوري".

وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز" ليغ، بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول (3-1)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.