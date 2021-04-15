ايران: سننسحب من مفاوضات فينا ولن نتفاوض مع الوفد الأمريكي

أكدت الجمهورية الإسلامية "إيران" اليوم الخميس، أنها ستنسحب فورًا من مفاوضات فيينا مع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في حال وجدت أن المفاوضات محاولة للاستنزاف أو مضيعة للوقت دون أي أهداف.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبيل استئناف مباحثات فيينا: "لا نريد مباحثات مضيعة للوقت أو مفاوضات لأجل المفاوضات، وسننسحب منها إذا أصبحت كذلك"، مؤكدًا أنه اذا سارت المباحثات بشكل بناء، سنستمر فيها، وإن لم تكن كذلك وأصبحت من أجل التباحث فقط، سننسحب منها".

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أعماله في عاصمة النمسا فيينا، اليوم الخميس.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع أمس الأربعاء، لكن بعد الإعلان عن إصابة أحد أعضاء الوفد الأوروبي بفيروس كورونا، تأجل إلى اليوم الخميس.

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي يقود الوفد الإيراني إلى هذه المفاوضات، الذي يضم ممثلين عن سائر الجهات المعنية في البلاد، ومنها منظمة الطاقة النووية الإيرانية، والبنك المركزي، إلى جانب وزارة النفط.

ويترأس اجتماع فيينا اليوم الخميس، مساعد أمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، انريكي مورا، بحضور ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيران.

وستشهد المباحثات، مشاورات فنية على مستوى الخبراء حول موضوع رفع العقوبات عن إيران والقضايا النووية الأخرى.