"كورونا فلسطين".. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 14 حالة وفاة و 1717 إصابة جديد بفيروس كورونا في الضفة المحتلة وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزير الصحة برام الله، د. مي الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 63، نابلس 183، قلقيلية 11، طوباس 34، سلفيت 21، الخليل 73، جنين 66، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 65، بيت لحم 30، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1162.

وبيّنت الكيلة، أن الصحة سجلت 9 وفيات في الضفة الغربية: "طولكرم 1، نابلس 4، قلقيلية 1، طوباس 2، جنين 1"، وتم تسجيل 5 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 72، نابلس 304، قلقيلية 45، طوباس 39، سلفيت 2، الخليل 199، جنين 203، ضواحي القدس 9، رام الله والبيرة 75، بيت لحم 40، أريحا والأغوار 14"، قطاع غزة 1050.

وذكرت الوزيرة، وجود 177 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 516 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 156446، بينهم 21419 تلقوا الجرعتين من اللقاح.