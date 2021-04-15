كلوب يلوم صلاح بعد وداع دوري الأبطال

بدا مدرب ليفربول يورجن كلوب، مستاء من إهدار فريقه الفرص، ليتعادل مع ريال مدريد 0-0 مساء الأربعاء، ويودع مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول خسر ذهابا أمام ريال مدريد 1-3، ولم يفلح اليوم في قلب النتيجة، إذ اصطدم بدفاع منظم من الفريق الملكي.

وأهدر مهاجمو الريدز فرصا خطيرة عدة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي تي سبورتس: "تحتاج دائما للحظات المهمة، لم نخسر المواجهة الليلة، خسرنا في مدريد، كان الأمر غير مريح بالنسبة لهم، وكنا جيدين وسنحت لنا الفرص".

وأضاف: "لم نسجل الأهداف، ولعب خبرة ريال مدريد دورها في المواجهة. نلوم أنفسنا هذا العام مع كيفية إنهاء الفرص".

ووجه كلوب بشكل مبطن أصابع اللوم لنجمه محمد صلاح، الذي أهدر فرصة سهلة للغاية في الشوط الثاني.

وقال: "نعرف كيف ينهي صلاح هذه الفرص بعينين مغلقتين، لكن لم يحدث ذلك اليوم. الليلة كان الأمر جيدا تماما، لكننا خرجنا".

وواصل: "نحب هذه المسابقة، ولأسباب أخرى فإنه من المهم بالنسبة إلينا العودة إليها".

ختم: "الآن نستطيع التركيز على البريميرليج وهذا ما سنفعله، يجب أن نبذل ما بوسعنا (في اللقاء المقبل) أمام ليدز بالدوري".