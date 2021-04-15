معروف يرد: هل سيتم تشديد الإجراءات الوقائية في قطاع غزة الأيام المقبلة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الجهات الحكومية في القطاع لن تترد في تشديد الاجراءات الوقائية حال وجد ضرورة للتشديد.

وقال معروف خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة" أمس الاربعاء، ان الإجراءات الحكومية المفروضة في القطاع تتناسب وطبيعة الحالة الوبائية، وهي وفق تقدير وزارة الصحة ويمكن أن يعول عليها في الأيام القادمة للحد من انتشار العدوى وتخفيض منحى الإصابات.

وأضاف :"في حالة وجد ضرورة للتشديد لن نتردد في التنفيذ، رغم الحديث عن الآثار والتداعيات لبعض القرارات خاصةً في شهر رمضان"، موضحاً بأن الجهات الحكومية تحاول قدر المستطاع أن توازن بين الأثر الطبي المطلوب وعدم التضييق.

وأوضح معروف ان العديد من القطاعات تأثرت بفعل الاجراءات مثل القطاع السياحي، والأسواق الشعبية، والسائقين ولكن على الأقل الضرر ليس كاملاً نظراً لعدم الإغلاق الكامل، مبيناً بان هذه الإجراءات هي استثنائية نتيجة وضع طارئ نأمل ألا تستمر طويلاً

وبين أن الجهات الحكومية في انتظار تقييم وزارة الصحة للإجراءات المتخذة والتي تحتاج أن يمر عليها أسبوع حتى نستطيع أن نحدد تأثير هذه القرارات وشكل