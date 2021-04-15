القائد النخالة يعزي عائلة المرحوم عزام الشويكي ويؤكد على الالتزام بنهج الشهداء

أجرى الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اتصالاً هاتفياً بأسرة المرحوم عزام الشويكي "أبو العبد".

وقد عبر القائد النخالة عن بالغ التعازي والمواساة بوفاة الأخ المجاهد أبو العبد الشويكي مشيداً بمناقبه ومكانته وتضحياته وحرصه الشديد على أبناء شعبه والتزامه بالقيم الاسلامية والوطنية.

وأكد القائد النخالة خلال الاتصال أن حركة الجهاد الاسلامي تعتز بكل عوائل الشهداء والأسرى وأنها متمسكة بالنهج الذي سار عليه الشهداء ، مستذكراً سيرة المجاهد الكبير الشهيد ذياب الشويكي الذي سيبقي علماً من أعلام الجهاد والمقاومة .

بدورها شكرت أسرة المرحوم عزام الشويكي ، حركة الجهاد وأمينها العام وقياداتها على وقفتهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل.