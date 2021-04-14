البيت الأبيض يعلن استئناف محادثات غير مباشرة مع ايران

أعلن البيت الأبيض الأمريكي مساء اليوم الأربعاء 14-4-2021 استئناف اجراء المحادثات غير المباشرة مع "طهران" غدًا الخميس في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن واشنطن وطهران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي وقت سابق اليوم، وجه المرشد الإيراني القائد علي خامنئي رسالة إلى المفاوضين الإيرانيين المشاركين في المحادثات الجارية في فيينا بين طهران والقوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 قائلًا: "يجب أن لا تكون المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب استنزافية، ويستنزفون قدراتكم".

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية على أنه على المفاوضين الإيرانيين الانتباه لكي لا تطول المباحثات النووية لأن ذلك يضر بإيران، مشيرا إلى أن واشنطن تريد من خلال المفاوضات أن تطفئ كلمة الحق وتقيم كلمة الباطل.

وشدد على ضرورة أن ترفع واشنطن العقوبات أولا لنؤدي الواجب المتفق عليه في الاتفاق النووي، بعد التأكد من رفع العقوبات.

واعتبر القائد خامنئي أن "الاقتراحات التي تقدمها واشنطن هي اقتراحات متكبرة ومسيئة وحتى غير قابلة للنظر فيها".