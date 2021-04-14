صور: موظفو تفريغات 2005 يفطرون "مية وملح" في ثاني ايام رمضان 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:03 م
14 ابريل 2021
موظفو تفريغات 2005
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يواصل موظفو تفريغات 2005 اضرابهم عن الطعام في ساحة السرايا وسط قطاع غزة لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

ويدخل اضرابهم عن الطعام اليوم الثاني من شهر رمضان 2021 حيث يفطرون "مية وملح" رغم احتياج الجسم إلى العصائر ووجبات الافطار بعد صيام طيلة ساعات النهار.

ويضرب موظفو تفريغات 2005 احتجاجًا على عدم ادراجهم ضمن السلم الوظيفي لموظفي السلطة الرسميين وعدم الاعتراف بهم كموظفين لهم حقوق كغيرهم من الموظفين.

ويتلقى موظفو تفريغات 2005 حوالي 1500 شيكل شهريًا يقل المبلغ من موظف إلى أخر، وهو ما يعتبره الكثيرون ظلم بحق ابناء السلطة نفسها.

موظفو تفريغات 2005
موظفو تفريغات 2005
 

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