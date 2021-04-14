يتساءل كثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الثاني 2 رمضان 2021 في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، وذلك مع اقتراب حلول الشهر المبارك الذي قد يصادف الثالث عشر من شهر أبريل الجاري.

ويتفاوت وقت موعد أذان المغرب في رمضان 2021 في فلسطين، حيث يرفع في العاصمة القدس في تمام الساعة 7:14 دقيقة مساءً، أما في قطاع غزة فيرفع أذان المغرب في تمام الساعة 7:13 دقيقة.

وبدأ الفلسطينيون في كافة المناطق الفلسطينية بالاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تزينت بعض المدن بمظاهر الشهر الفضيل، فيما بدأت المحال التجارية في عرض ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية خاصة بشهر رمضان.

موعد أذان المغرب 7:13 دقيقة

ويمر شهر رمضان 2021 في وقت تشتد في الطفرة الثانية من فيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية فرضتها الحكومة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وإجراءات مماثلة فرضتها السلطات الحاكمة في قطاع غزة.

ورغم الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا على حركة وحياة المواطنين في فلسطين، إلا ان مظاهر الاستعداد لشهر رمضان ما زالت مستمرة، وسط حركة خجولة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.