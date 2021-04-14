بالفيديو هكذا احتفى ليفربول بـ"هدف صلاح العالمى"

احتفى نادي ليفربول بالهدف الرائع الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح في شباك تشيلسي، خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.

ونشر حساب ليفربول في موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" مقطع فيديو لهدف صلاح، اليوم الأربعاء 14 نيسان/ أبريل، الذي يصادف الذكرى الثانية لتسجيل الفرعون المصري أحد أجمل الأهداف في مسيرته الاحترافية في شباك تشيلسي.

وكتب حساب ليفربول في تعليقه على الفيديو: "هدف خيالي من الملك!.. سجل محمد صلاح هذا الهدف الرائع أمام تشيلسي في مثل هذا اليوم منذ عامين".

وكان صلاح حينها قد قاد فريقه للانتصار على تشيلسي بهدفين نظيفين، حيث أحرز النجم المصري هدفا أكثر من رائع في شباك الحارس الإسباني كيبا، بتسديدة صاروخية أبهرت مشجعي ليفربول.