الدولار قرب أدنى مستوى في شهر

استقر الدولار قرب أقل مستوى في شهر، الأربعاء، إذ قاد الطلب القوي في مزاد لبيع سندات أمريكية لانخفاض واسع لعائدات سندات الخزانة وقلص ميزة سعر الفائدة التي تمتعت بها العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسة الأخرى.

وفي التعاملات المبكرة في لندن، صعد الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات المنافسة إلى 91.75 وهو أقل مستوى منذ 19 مارس/ آذار.

وكانت العملة الأمريكية بلغت ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر عند 93.43 في نهاية مارس/ آذار ولكنها تراجعت نحو 2% منذ ذلك الحين مع هبوط عائدات سندات الخزانة.

وتراجع الدولار أكثر بفعل الضغوط التضخمية التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين 2.6% في مارس/ آذار وهي أعلى وتيرة فيما يزيد عن ثمانية أعوام ونصف العام.

وكان الدولار هشا على وجه الخصوص أمام الين واليورو إذ تهدد العملة الموحدة بالارتفاع فوق المستوى النفسي المهم البالغ 1.20 دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس/ آذار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.7086 دولار أمريكي بعد أن أبقي البنك المركزي في البلاد على سعر الفائدة الرسمي وبرنامج شراء الأصول دون تغيير كما هو متوقع.

وزاد الدولار السنغافوري 0.25% مقابل الدولار إلى 1.3376 دولار سنغافوري بعد أن أبقت السلطات النقدية في البلاد سياسية سعر الصرف دون تغيير.

على صعيد العملات الرقمية، سجلت بتكوين مستوى قياسيا عند 64 ألفا و895 دولارا قبل إدراج منصة كوينبيز للعملات الرقمية على ناسداك اليوم.