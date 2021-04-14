موعد آذان المغرب في السعودية في شهر رمضان 2021- اليوم الثاني

يحرص المسلمون لمعرفة موعد آذان المغرب في السعودية في شهر رمضان 2021.
ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر إمساكية رمضان 2021 .
امساكية رمضان 2021 في السعودية
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 1 13 أبريل, 2021 04:17 am 12:01 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53 pm
الأربعاء 2 14 أبريل, 2021 04:16 am 12:01 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm
الخميس 3 15 أبريل, 2021 04:15 am 12:01 pm 03:31 pm 06:24 pm 07:54 pm
الجمعة 4 16 أبريل, 2021 04:14 am 12:00 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm
السبت 5 17 أبريل, 2021 04:13 am 12:00 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm
الأحد 6 18 أبريل, 2021 04:12 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm
الاثنين 7 19 أبريل, 2021 04:11 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm
الثلاثاء 8 20 أبريل, 2021 04:09 am 12:00 pm 03:30 pm 06:27 pm 07:57 pm
الأربعاء 9 21 أبريل, 2021 04:08 am 11:59 am 03:30 pm 06:27 pm 07:57 pm
الخميس 10 22 أبريل, 2021 04:07 am 11:59 am 03:30 pm 06:28 pm 07:58 pm
الجمعة 11 23 أبريل, 2021 04:06 am 11:59 am 03:30 pm 06:28 pm 07:58 pm
السبت 12 24 أبريل, 2021 04:05 am 11:59 am 03:30 pm 06:29 pm 07:59 pm
الأحد 13 25 أبريل, 2021 04:04 am 11:59 am 03:29 pm 06:29 pm 07:59 pm
الاثنين 14 26 أبريل, 2021 04:03 am 11:58 am 03:29 pm 06:30 pm 08:00 pm
الثلاثاء 15 27 أبريل, 2021 04:02 am 11:58 am 03:29 pm 06:31 pm 08:01 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 16 28 أبريل, 2021 04:01 am 11:58 am 03:29 pm 06:31 pm 08:01 pm
الخميس 17 29 أبريل, 2021 04:00 am 11:58 am 03:29 pm 06:32 pm 08:02 pm
الجمعة 18 30 أبريل, 2021 03:59 am 11:58 am 03:28 pm 06:32 pm 08:02 pm
السبت 19 01 مايو, 2021 03:58 am 11:58 am 03:28 pm 06:33 pm 08:03 pm
الأحد 20 02 مايو, 2021 03:57 am 11:58 am 03:28 pm 06:33 pm 08:03 pm
الاثنين 21 03 مايو, 2021 03:56 am 11:58 am 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm
الثلاثاء 22 04 مايو, 2021 03:55 am 11:57 am 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm
الأربعاء 23 05 مايو, 2021 03:54 am 11:57 am 03:28 pm 06:35 pm 08:05 pm
الخميس 24 06 مايو, 2021 03:53 am 11:57 am 03:27 pm 06:35 pm 08:05 pm
الجمعة 25 07 مايو, 2021 03:52 am 11:57 am 03:27 pm 06:36 pm 08:06 pm
السبت 26 08 مايو, 2021 03:51 am 11:57 am 03:27 pm 06:36 pm 08:06 pm
الأحد 27 09 مايو, 2021 03:50 am 11:57 am 03:27 pm 06:37 pm 08:07 pm
الاثنين 28 10 مايو, 2021 03:49 am 11:57 am 03:27 pm 06:38 pm 08:08 pm
الثلاثاء 29 11 مايو, 2021 03:49 am 11:57 am 03:27 pm 06:38 pm 08:08 pm
الأربعاء 30 12 مايو, 2021 03:48 am 11:57 am 03:26 pm 06:39 pm 08:09 pm