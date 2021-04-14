امساكية رمضان 2021 الكويت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 ص
14 ابريل 2021
امساكية رمضان 2021 الكويت
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يبحث الصائمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت، حيث نقدم لكم جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2021 في جميع مدن دولة الكويت حسب التوقيت المحلي لها.

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الثلاثاء

1

13 أبريل, 2021

03:59 am

11:48 am

03:22 pm

06:13 pm

07:43 pm

الأربعاء

2

14 أبريل, 2021

03:58 am

11:48 am

03:22 pm

06:14 pm

07:44 pm

الخميس

3

15 أبريل, 2021

03:57 am

11:48 am

03:22 pm

06:15 pm

07:45 pm

الجمعة

4

16 أبريل, 2021

03:56 am

11:48 am

03:22 pm

06:15 pm

07:45 pm

السبت

5

17 أبريل, 2021

03:54 am

11:47 am

03:22 pm

06:16 pm

07:46 pm

الأحد

6

18 أبريل, 2021

03:53 am

11:47 am

03:22 pm

06:16 pm

07:46 pm

الاثنين

7

19 أبريل, 2021

03:52 am

11:47 am

03:22 pm

06:17 pm

07:47 pm

الثلاثاء

8

20 أبريل, 2021

03:51 am

11:47 am

03:22 pm

06:18 pm

07:48 pm

الأربعاء

9

21 أبريل, 2021

03:49 am

11:47 am

03:22 pm

06:18 pm

07:48 pm

الخميس

10

22 أبريل, 2021

03:48 am

11:46 am

03:22 pm

06:19 pm

07:49 pm

الجمعة

11

23 أبريل, 2021

03:47 am

11:46 am

03:21 pm

06:19 pm

07:49 pm

السبت

12

24 أبريل, 2021

03:46 am

11:46 am

03:21 pm

06:20 pm

07:50 pm

الأحد

13

25 أبريل, 2021

03:44 am

11:46 am

03:21 pm

06:21 pm

07:51 pm

الاثنين

14

26 أبريل, 2021

03:43 am

11:46 am

03:21 pm

06:21 pm

07:51 pm

الثلاثاء

15

27 أبريل, 2021

03:42 am

11:46 am

03:21 pm

06:22 pm

07:52 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الأربعاء

16

28 أبريل, 2021

03:41 am

11:45 am

03:21 pm

06:22 pm

07:52 pm

الخميس

17

29 أبريل, 2021

03:40 am

11:45 am

03:21 pm

06:23 pm

07:53 pm

الجمعة

18

30 أبريل, 2021

03:39 am

11:45 am

03:21 pm

06:24 pm

07:54 pm

السبت

19

01 مايو, 2021

03:37 am

11:45 am

03:21 pm

06:24 pm

07:54 pm

الأحد

20

02 مايو, 2021

03:36 am

11:45 am

03:21 pm

06:25 pm

07:55 pm

الاثنين

21

03 مايو, 2021

03:35 am

11:45 am

03:20 pm

06:26 pm

07:56 pm

الثلاثاء

22

04 مايو, 2021

03:34 am

11:45 am

03:20 pm

06:26 pm

07:56 pm

الأربعاء

23

05 مايو, 2021

03:33 am

11:45 am

03:20 pm

06:27 pm

07:57 pm

الخميس

24

06 مايو, 2021

03:32 am

11:45 am

03:20 pm

06:27 pm

07:57 pm

الجمعة

25

07 مايو, 2021

03:31 am

11:44 am

03:20 pm

06:28 pm

07:58 pm

السبت

26

08 مايو, 2021

03:30 am

11:44 am

03:20 pm

06:29 pm

07:59 pm

الأحد

27

09 مايو, 2021

03:29 am

11:44 am

03:20 pm

06:29 pm

07:59 pm

الاثنين

28

10 مايو, 2021

03:28 am

11:44 am

03:20 pm

06:30 pm

08:00 pm

الثلاثاء

29

11 مايو, 2021

03:27 am

11:44 am

03:20 pm

06:31 pm

08:01 pm

الأربعاء

30

12 مايو, 2021

03:26 am

11:44 am

03:20 pm

06:31 pm

08:01 pm

 

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