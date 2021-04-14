امساكية رمضان 2021 الكويت

يبحث الصائمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت، حيث نقدم لكم جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2021 في جميع مدن دولة الكويت حسب التوقيت المحلي لها.
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الثلاثاء
|
1
|
13 أبريل, 2021
|
03:59 am
|
11:48 am
|
03:22 pm
|
06:13 pm
|
07:43 pm
|
الأربعاء
|
2
|
14 أبريل, 2021
|
03:58 am
|
11:48 am
|
03:22 pm
|
06:14 pm
|
07:44 pm
|
الخميس
|
3
|
15 أبريل, 2021
|
03:57 am
|
11:48 am
|
03:22 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
الجمعة
|
4
|
16 أبريل, 2021
|
03:56 am
|
11:48 am
|
03:22 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
السبت
|
5
|
17 أبريل, 2021
|
03:54 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:16 pm
|
07:46 pm
|
الأحد
|
6
|
18 أبريل, 2021
|
03:53 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:16 pm
|
07:46 pm
|
الاثنين
|
7
|
19 أبريل, 2021
|
03:52 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:17 pm
|
07:47 pm
|
الثلاثاء
|
8
|
20 أبريل, 2021
|
03:51 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الأربعاء
|
9
|
21 أبريل, 2021
|
03:49 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الخميس
|
10
|
22 أبريل, 2021
|
03:48 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:19 pm
|
07:49 pm
|
الجمعة
|
11
|
23 أبريل, 2021
|
03:47 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:19 pm
|
07:49 pm
|
السبت
|
12
|
24 أبريل, 2021
|
03:46 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الأحد
|
13
|
25 أبريل, 2021
|
03:44 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الاثنين
|
14
|
26 أبريل, 2021
|
03:43 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الثلاثاء
|
15
|
27 أبريل, 2021
|
03:42 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الأربعاء
|
16
|
28 أبريل, 2021
|
03:41 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الخميس
|
17
|
29 أبريل, 2021
|
03:40 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الجمعة
|
18
|
30 أبريل, 2021
|
03:39 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
السبت
|
19
|
01 مايو, 2021
|
03:37 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الأحد
|
20
|
02 مايو, 2021
|
03:36 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الاثنين
|
21
|
03 مايو, 2021
|
03:35 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الثلاثاء
|
22
|
04 مايو, 2021
|
03:34 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الأربعاء
|
23
|
05 مايو, 2021
|
03:33 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الخميس
|
24
|
06 مايو, 2021
|
03:32 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الجمعة
|
25
|
07 مايو, 2021
|
03:31 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
السبت
|
26
|
08 مايو, 2021
|
03:30 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الأحد
|
27
|
09 مايو, 2021
|
03:29 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الاثنين
|
28
|
10 مايو, 2021
|
03:28 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الثلاثاء
|
29
|
11 مايو, 2021
|
03:27 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الأربعاء
|
30
|
12 مايو, 2021
|
03:26 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm