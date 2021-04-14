زهرةٌ رمضانية (2)

كل الوطن

بقلم الأسير المجاهد: سامح سمير الشوبكي

سجن ريمون الصحراوي

سألني أحد الأصدقاء عاجبًا: "أنا لا أفهم، لماذا لا تكتب في السياسة التي تتعلق بالمشهدِ الفلسطيني الداخلي؟".

ابتسمت وقلت له، اكتب لصالح الضفة أم لصالح غزة؟ قال: نحن نعرف توجهاتك الفكرية وآراءك السياسية. قلت: من أجل ذلك بالتحديد وبعيدًا عن تصنيف النصوص، كل ما أكتبه هو لصالح الوطن، كل الوطن من بحره إلى نهره.. من صفده إلى رفحه. قال: الآن فهمت. قلت: وفلسطين ستكون سعيدة إذا فهمنا جميعًا في القدس والداخل، في غزة والضفة والجاليات في المنفى، أننا مهما اختلفنا أو تخاصمنا أو باعدت بيننا الأزمان والأقدار ستكون فلسطين دومًا والدتنا الحنون، وسنبقى دومًا أبناءها.

في رمضان الانضباط، نجدد الانتماء والولاء لأرض الرباط.