لجنة الانتخابات :مرحلة تقديم الطعون تنتهي اليوم والاحتلال لم يرد بشأن انتخابات القدس بعد

أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء 14/4/2021 ، ان مرحلة الطعون تنتهي مساء اليوم ، موضحاً انه وحتى مساء أمس لم يتم استلام أي اعتراضات جديدة.

وقال خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" ان الوضع سيبقى الى يوم 29 أبريل الجاري لانتهاء فترة إمكانية انسحاب قوائم من ترشحها للانتخابات الفلسطينية، موضحاً انه تجري حالياً مراجعة للإجراءات وتوافقها والانتهاء من تحديد عدد مراكز الاقتراع والمحطات وتوزيع الناخبين عليها.

وبين كحيل ان دولة الاحتلال لم ترد حتى اللحظة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، مبيناً أن اللجنة تسير وفق الخطة التي وضعتها.

وبين كحيل، أن اللجنة تجري تحضيرات لعمل محاكاة للعملية الانتخابية، مضيفاً أن هناك أهداف لهذه المحاكاة.

واعتبر ان "أهداف المحاكاة هو التأكيد على إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها وكذلك تدريب العاملين وتصوير هذه المحاكاة وبثها عبر الفضائيات الرسمية وعبر وسائل التواصل حتى يطمئن المواطنين أن الانتخابات تجري وفق برتوكول صحي آمن، ونشجع المواطنين على القدوم الانتخاب".

وحول المراقبين أكد أنه وحتى اللحظة لم نعرف عدد المراقبين بالضبط ولكن هناك رسالة إلكترونية وصلت من بريطانيا أمس باستقدام 5 مراقبين من الخارج للمراقبة على الانتخابات بالإضافة لأعضاء البعثة في فلسطين والقدس وبذلك يصل عدد المراقبين إلى 30 مراقب هذا بالإضافة لأعضاء السفارات والقنصليات، هذا عدا عن المراقبين المحليين.