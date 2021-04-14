الطقس: ارتفاع الحرارة

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاربعاء 14/4/2021 ، ان الطقس يشهد ارتفاعاً على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار..

غدا الخميس 15/4/2021 : ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار.

الجمعة 16/4/2021: يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار.

السبت 17/4/2021: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية والجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار.