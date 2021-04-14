قاسم: قطع اسلاك مكبرات الصوت في الأقصى هو عدوان عنصري وانتهاك لحرية العبادة

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ، اليوم الثلاثاء، ان قيام شرطة الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ومنع رفع آذان العشاء في أول أيام شهر رمضان هو عدوان عنصري على المقدسات، وانتهاك لحرية العبادة.

وقال قاسم عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" :"هذه التصرفات تكشف حجم الاستهتار الصهيوني لمشاعر المسلمين في كل مكان، وضربها بعرض الحائط لكل القوانين والأعراف الانسانية".

وقطعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسلاك مكبرات الصوت في باحات المسجد الأقصى المبارك بزعم تأثيرها على مراسم ما يسمي يوم "إحياء ذكري قتلي الاحتلال"، التي أقيمت في ساحة حائط البـراق.