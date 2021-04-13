موعد عرض برنامج قلبي اطمأن والقنوات الناقلة له في رمضان 2021، تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن جمهوره ومتابعيه بجميع أنحاء الوطن العربي في انتظار الموسم الرابع للبرنامج، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن والقنوات الناقلة له في رمضان 2021

ويتميز برنامج قلبي اطمأن، بتوزيع الخير في شهر رمضان الكريم على مدار 3 أعوام ماضية، ويستهدف الفقراء والمحتاجين بجميع بلدان العالم، الذين في أمّس الحاجة لمساعدات مالية تعينهم وتساعدهم في ظروف حياتهم المعيشية الصعبة.

برنامج قلبي اطمأن والقنوات الناقلة له في رمضان 2021

ويعرض البرنامج من خلال قناة MBC1 في الساعة 4.20 عصرًا بتوقيت القاهرة، وعلى قناة أبوظبي في الساعة الرابعة عصرًا، وتتراوح مدة عرض برنامج «قلبي اطمأن» الموسم الرابع من 15 إلى 20 دقيقة.

برنامج قلبي اطمأن من إنتاج دولة الإمارات، ويعد من أشهر برامج الخير التي تقدم المساعدات للمحتاجين بمختلف دول العالم، دون الاقتصار على دولة أو منطقة بعينها، منها دول فقيرة بأفريقيا وآسيا، من خلال تقديم 30 حالة اجتماعية لأشخاص يمرون بظروف صعبة على مدار 30 حلقة بشهر رمضان، ويهدف البرنامج لتقديم الأموال لهم لمساعدتهم ليس ذلك فحسب، ولكن توفير طريقة لمساعدتهم بشكل دائم يحصلون من خلالها على رزقهم وقوت يومهم.

في المواسم الثلاثة السابقة لبرنامج قلبي اطمأن، كان شابًا يدعى غيث يحمل حقيبة على ظهره يلقبها بصندوق السعادة يطوف بها بلدان العالم بحثًا عن الفقراء لإسعادهم، وفي البرومو الدعائي للبرنامج ظهرت بطاقات تحمل اسم مؤسسة السعادة، في إشارة لقرب انطلاق البرنامج.