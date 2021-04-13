شرطة الاحتلال تقطع أسلاك مكبرات الصوت في باحات المسجد الأقصى

قطعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسلاك مكبرات الصوت في باحات المسجد الأقصى المبارك بزعم تأثيرها على مراسم مايسمي يوم "إحياء ذكري قتلي الاحتلال".

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن شرطة الاحتلال قامت مساء اليوم بقطع أسلاك مكبرات الصوت في باحات المسجد الأقـصى بحجة تأثيرها على قراءة الإمام في مراسم ذكرى قتلى الجيش "الإسرائيلي" التي أقيمت في ساحة حائط البـراق.

وتحي دولة الاحتلال ، اليوم ذكري ما يسمي يوم "الكارثة والبطولة إحياء لذكرى 6 ملايين يهودي لقوا حتفهم في أعوام الهولوكوست" يتخللها إطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء الكيان وتوقف حركة المركبات والمشاة.