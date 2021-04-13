صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات "الإسرائيلية" القريبة من الحدود اللبنانية

قالت مصادر إعلامية لبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار أطلقت في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن صافرات الإنذار انطلقت عند الثامنة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي، على أن يتم إطلاقها مرة ثانية لمدة دقيقتين عند الساعة 11 من ظهر غد الأربعاء بمناسبة "ذكرى الجنود الاسرائيليين الذي سقطوا في الحروب وضحايا العمليات العدائية".

وتطلق صفارات الإنذار في "إسرائيل" في يوم 8 أبريل من كل عام بمناسبة ذكرى ما يسمي يوم "الكارثة والبطولة إحياء لذكرى 6 ملايين يهودي لقوا حتفهم في أعوام الهولوكوست".



ويستمر دوي صفارات الإنذار بهذه المناسبة لدقيقتين، تتوقف فيها مظاهر الحياة بما في ذلك حركة السيارات والمارة، ويتوقف العمل في المؤسسات والشركات وقواعد الجيش.