دعاء ثاني يوم شهر رمضان 2021

مع انتهاء آذان المغرب اليوم الأول لشهر رمضان المبارك يبحث الصائمون عن دعاء ثاني يوم رمضان 2021 استغلال ايام الشهر الفضيل في عبادة الله عز وجل.

ووفقًا للمعلومات المتواردة لا يوجد حديث مخصص لأيام محددة بل أن جميع الأحاديث النبوية الشريفة تتوافق مع جميع الأيام.

وبسبب البحث المتزايد على دعاء ثاني يوم رمضان 2021 فإننا سنحاول أن نضع للقارئ بعض الأحاديث النبوية التي يمكن استغلالها في شهر رمضان المبارك.

دعاء ثاني يوم رمضان 2021

وجاء في الأحاديث النبوية عن ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".

كما ورد عن ثواب هذا الدعاء في ثاني يوم رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ في جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".

أدعية ثاني يوم رمضان أيضًا، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: "اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ والْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ومن الأدعية المحببة للصائم ما يلي:

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت،

وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.