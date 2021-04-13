موعد آذان المغرب في السعودية في شهر رمضان 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
13 ابريل 2021
موعد آذان المغرب في السعودية في شهر رمضان 2021
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يحرص المسلمون لمعرفة موعد آذان المغرب في السعودية في شهر رمضان 2021.

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر إمساكية رمضان 2021 .

امساكية رمضان 2021 في السعودية

اليوم  رمضان     ميلادي      فجر  ظهر  عصر مغرب عشاء

الثلاثاء      1    13 أبريل, 2021 04:17 am      12:01 pm      03:32 pm      06:23 pm      07:53 pm

الأربعاء     2    14 أبريل, 2021 04:16 am      12:01 pm      03:32 pm      06:24 pm      07:54 pm

الخميس     3    15 أبريل, 2021 04:15 am      12:01 pm      03:31 pm      06:24 pm      07:54 pm

الجمعة      4    16 أبريل, 2021 04:14 am      12:00 pm      03:31 pm      06:25 pm      07:55 pm

السبت 5    17 أبريل, 2021 04:13 am      12:00 pm      03:31 pm      06:25 pm      07:55 pm

الأحد 6    18 أبريل, 2021 04:12 am      12:00 pm      03:31 pm      06:26 pm      07:56 pm

الاثنين      7    19 أبريل, 2021 04:11 am      12:00 pm      03:31 pm      06:26 pm      07:56 pm

الثلاثاء      8    20 أبريل, 2021 04:09 am      12:00 pm      03:30 pm      06:27 pm      07:57 pm

الأربعاء     9    21 أبريل, 2021 04:08 am      11:59 am      03:30 pm      06:27 pm      07:57 pm

الخميس     10   22 أبريل, 2021 04:07 am      11:59 am      03:30 pm      06:28 pm      07:58 pm

الجمعة      11   23 أبريل, 2021 04:06 am      11:59 am      03:30 pm      06:28 pm      07:58 pm

السبت 12   24 أبريل, 2021 04:05 am      11:59 am      03:30 pm      06:29 pm      07:59 pm

الأحد 13   25 أبريل, 2021 04:04 am      11:59 am      03:29 pm      06:29 pm      07:59 pm

الاثنين      14   26 أبريل, 2021 04:03 am      11:58 am      03:29 pm      06:30 pm      08:00 pm

الثلاثاء      15   27 أبريل, 2021 04:02 am      11:58 am      03:29 pm      06:31 pm      08:01 pm

اليوم  رمضان     ميلادي      فجر  ظهر  عصر مغرب عشاء

الأربعاء     16   28 أبريل, 2021 04:01 am      11:58 am      03:29 pm      06:31 pm      08:01 pm

الخميس     17   29 أبريل, 2021 04:00 am      11:58 am      03:29 pm      06:32 pm      08:02 pm

الجمعة      18   30 أبريل, 2021 03:59 am      11:58 am      03:28 pm      06:32 pm      08:02 pm

السبت 19   01 مايو, 2021  03:58 am      11:58 am      03:28 pm      06:33 pm      08:03 pm

الأحد 20   02 مايو, 2021  03:57 am      11:58 am      03:28 pm      06:33 pm      08:03 pm

الاثنين      21   03 مايو, 2021  03:56 am      11:58 am      03:28 pm      06:34 pm      08:04 pm

الثلاثاء      22   04 مايو, 2021  03:55 am      11:57 am      03:28 pm      06:34 pm      08:04 pm

الأربعاء     23   05 مايو, 2021  03:54 am      11:57 am      03:28 pm      06:35 pm      08:05 pm

الخميس     24   06 مايو, 2021  03:53 am      11:57 am      03:27 pm      06:35 pm      08:05 pm

الجمعة      25   07 مايو, 2021  03:52 am      11:57 am      03:27 pm      06:36 pm      08:06 pm

السبت 26   08 مايو, 2021  03:51 am      11:57 am      03:27 pm      06:36 pm      08:06 pm

الأحد 27   09 مايو, 2021  03:50 am      11:57 am      03:27 pm      06:37 pm      08:07 pm

الاثنين      28   10 مايو, 2021  03:49 am      11:57 am      03:27 pm      06:38 pm      08:08 pm

الثلاثاء      29   11 مايو, 2021  03:49 am      11:57 am      03:27 pm      06:38 pm      08:08 pm

الأربعاء     30   12 مايو, 2021  03:48 am      11:57 am      03:26 pm      06:39 pm      08:09 pm

 

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