أوقاف غزة تؤكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق اجراءات السلامة داخل المساجد

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة ،اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار في تطبيق اجراءات السلامة الؤقائية في كافة الصلوات ومناحي الحياة، حفاظًا على استمرارية فتح المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، بأن رخصة الصلاة في البيوت مازالت قائمة، وخاصة في حق كبار السن وأصحاب الأعذار، مبينة بأن نسبة إشغال المسجد لن تزيد عن 35 % من السعة الأساسية.

وأضافت :" يُكلف الأئمة وجميع العاملين في المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات الوزارة" مؤكدة على استمرار إغلاق ثلاجات وصنابير مياه الشرب و الحمامات والسماح فقط بفتح المتوضآت بشرط المحافظة على نظافتها وتعقيمها بشكل دائم.

ودعت الوزرة لعدم إطالة الأئمة في الصلوات ودعاء القنوت، والالتزام بالأوقات المحددة من الوزارة لخطبة الجمعة (10) دقائق، والدروس الوعظية (5) دقائق، ورفع الأذان الأول لصلاة الفجر قبل (60) دقيقة من الأذان الثاني، في شهر رمضان فقط ، مضيفة بأن التقيد بوقت إقامة الصلاة بعد (10) دقائق لكافة الصلوات، باستثناء صلاة الفجر (20) دقيقة، وصلاة المغرب (5) دقائق.

وأوضحت الوزارة بانها ستقوم بعملية تقييم مستمرة في كافة المساجد من خلال مفتشي المساجد في المحافظات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق أي مساجد مخالفة.