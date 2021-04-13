تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبو عيشة من الخليل

قال نادي الاسير اليوم الثلاثاء، :"ان الأسير محمد اسحق أبو عيشة (59 عاما) من الخليل، يعاني من تدهور مستمر في وضعه الصحي، ويقبع في سجن النقب الصحراوي".

وأضاف النادي:" إن الأسير أبو عيشة يعاني من أمراض مزمنة منها السكري، والضغط، وأزمة في الصدر، ومشاكل في الكلى، والأعصاب، ومؤخرا بدأ يعاني من فقدان الشعور في أطرافه".

كما لفت أن الأسير أبو عيشه، هو أحد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" في سجن النقب مطلع هذا العام، وما يزال يعاني من آثار الإصابة.

جدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال، تواصل استخدام سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق مئات الأسرى، والتي تسببت على مدار السنوات الماضية باستشهاد العشرات منهم.