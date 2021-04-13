"إسرائيل" ليست مستعدة لمواجهة تهديد طائرات مسيرة ضد منشآت أمنية

نقلت القناة 12 العبرية اليوم الثلاثاء، من أن مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي حذّر في تقرير له،" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مستعدة للتعامل مع تهديد الطائرات المسيَّرة الصغيرة".

وأكد تقرير المراقب الصادر أمس الاثنين، على أن الطائرات المسيرَّة الصغيرة تُشكّل تهديداً أمنياً، نظراً لخطر الأضرار التي قد تلحقها بالمنشآت الأمنية وقواعد "الجيش الإسرائيلي"، كما أنها تعد تهديدًا مدنيًا أيضاً قد يشكل اضطراباً في المجال الجوي المدني.

وأوضح التقرير بإنه على الرغم من تحذير المراقب في العام 2017 فإنه لا يوجد اليوم حلول في "إسرائيل" للمسألة كما هو مطلوب، لافتاً انه لم تصوغ شرطة الاحتلال قدرات للتعامل مع المسيَّرات الصغيرة والتهديد الذي قد تشكله كجزء من حوادث مفاجئة.

كما انتقد تقرير مراقب الدولة نظام الصحة النفسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ وإجراءات تعيين مديرين في "الصناعات الجوية" التابعة لجيش الاحتلال.