امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:40 م
13 ابريل 2021
إمساكية شهر رمضان 2021.jpg
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امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في غزة - فلسطين ، وفي هذه المقالة يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية امساكية رمضان في غزة ، حيث يبحث الكثير من الصائمون عن الامساكية لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع المقال معنا حتى النهاية .

وقد ارفقنا لحضراتكم إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 في غزة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان الذي يبلغ 30 يومًا .

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