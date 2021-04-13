أولمرت يتهم "نتنياهو" بالوقوف خلف التسريبات الأمنية المتعلقة بإيران

اتهم أيهود أولمرت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق اليوم الثلاثاء، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي، بالوقوف خلف التسريبات الأمنية حول الهجمات ضد إيران، لأهداف تخدم مصالحه السياسية الشخصية.

وقال أولمرت لموقع "واي نت" العبري:" واصفاً نتنياهو بأنه شخصية متعجرفة، ويتعمد تسريب الأخبار إما بشكل شخصي أو من خلال ما وصفها بالعصابة المحيطة به، وأنه يفعل ذلك قصدًا لتحقيق بعض الأهداف".

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول استغلال هذه الهجمات الأمنية لفرض ضغوط على شركائه المحتملين في الائتلاف الحكومي، بإظهار أن الوضع الأمني غير مستقر وأنه يمكن أن يتطور لحرب، إلى جانب محاولاته استفزاز الأميركيين، في ظل احتمال دخولهم في اتفاق جديد مع طهران، وربما تعطيل هذا الاتفاق.

وأضاف أولمرت: "نتنياهو مستعد لبيع أمن "إسرائيل" من أجل تحقيق أمنه الشخصي".

وأوضح أولمرت بخصوص ما جرى في منشأة نطنز النووية الإيرانية، حيث لم يستبعد أن يكون ما جرى عبارة عن تفجير قنبلة زرعت داخل المنشأة، مشيرًا إلى أنها قد تكون زرعت منذ أشهر أو سنوات، وتم تفعيلها عن بعد في الوقت المناسب.

ولفت قائلاً: "بكل تأكيد لم يكن هناك شخص اقتحم المنشأة النووية في نفس الليلة وزرع القنبلة، بالتأكيد قد تكون العملية تمت مسبقًا".

ونوه أولمرت قائلاً: "لا أعرف ما حدث هناك ومن قام بالتفجير، سواء زرعت قبل عام أو آخر، أو قبل 10 أو 15 عامًا لا أعرف، مثل هذه الأشياء تحدث ويمكن أن تتخيل كل شيء".