القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يبحث محبو كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وهي ضمن مباريات الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها علي ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وهي مكررة من نهائي الموسم الماضي بين الفريقين والذي أقيم في كييف، يسعى فريق البايرن لتكرار أنجاز العام الماضي والفوز بالبطولة.

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ يغيب عنه نجمه وهدافه الأول اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده وسيغيب عن البايرن 4 أسابيع، أى أنه لن يلحق بمباراة العودة التي ستقام في باريس، والبايرن له تاريخ كبير مع دوري أبطال أوروبا، حيث سبق للعملاق أن فاز بهذه البطولة ست مرات

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

سيتم نقل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان حصرياً علي قناة beIN Sports 1 HD Premium الرياضية المشفرة وسوف يعلق علي أحداث هذا اللقاء جواد بده كما ستقام في نفس التوقيت مباراة بورتو البرتغالي وتشيلسي الانجليزي وستكون علي قناة beIN Sports 2 HD Premium وسيعلق علي المباراة رؤوف خليف

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

سيكون هناك عدد من القنوات المجانية التي ستقوم بنقل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومن بين أهم هذه القنوات التي أعلنت عن إذاعتها للمباراة:

قناة IRIB Varzesh عبر القمر الصناعي ARABSAT وتردد القناة 11881 أفقي ومعدل الترميز 27500

قناة ARENA SPORT علي القمر الصناعي Eutelsat وترددها 11512 عمودي ومعدل الترميز 30000

قناة Idman علي القمر AzerSpace 46°E وتردد القناة 11169 أفقي ومعدل الترميز 20400

قناة ZDF HD علي القمر Hot bird وتردد القناة 11054 أفقي ومعدل الترميز، 27500

قناة Rai 1 علي القمر Hot Bird 1-6 وتردد القناة 11766 عمودي ومعدل الترميز، 27500

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

سيكون الموعد المحدد لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان هو الاربعاء 7 ابريل 2021 وسيكون توقيت المباراة علي حسب الدول العربية كالتالي:

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائي

تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

العاشرة مساء بتوقيت السعودية

تشكيل بايرن ميونخ اليوم أمام باريس سان جيرمان

سيكون في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع يلعب : بافارد، ألابا، سولي،هرنانديز. في خط الوسط: جوريتسكا،كيميش، مولر كومان، ساني

في خط الهجوم: تشوبو موتينج

سيكون بدلاء بايرن ميونخ

نوبل،ديفيز، موسيالا، بواتينج، مارتينيز، سار، نيانزو كواسي وسوف تبدأ أحداث المباراة بعد أقل من ساعة من الآن

كانت نتيجة مباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت في المانيا قد انتهت بمفاجأة وهي فوز فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وستقام اليوم الثلاثاء 13 ابريل مباراة العودة بين الفريقين في باريس علي ملعب بارك دي برانس وسيتم نقل المباراة علي قناة beIN Sports 1 HD Premium المشفرة التابعة لقنوات بي إن سبورت الرياضية