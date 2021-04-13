وزير أردني: مشروع تحلية مياه البحر الأحمر لا علاقة له بطلب الأردن المياه من "إسرائيل"

قال وزير المياه الأردني محمد النجار اليوم الثلاثاء:" بأن مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، لا علاقة له بطلب الأردن المياه من إسرائيل".

وأضاف النجار:" أن مشروع تحلية مياه البحر الأحمر إنما هو مشروع مطروح منذ زمن".

وأوضح أنه كان من المفترض أن يكون مشروعاً إقليمياً مع الدول المجاورة، ونتيجة للتعقيدات الفنية والمالية، ونظراً لحاجة الأردن السريعة للمياه ارتأينا إلى أن نمضي في هذا المشروع كمشروع وطني.

يشار انه كانت وسائل إعلام عبرية قالت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على طلب الأردن الحصول على كمية إضافية من إمدادات المياه التي تزودها "إسرائيل" سنويا للأردن بموجب اتفاقيات بين الجانبين.