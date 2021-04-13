دعاء أول يوم في شهر رمضان 2021

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية دعاء أول يوم رمضان دعاء اليوم الأول من شهر رمضان، لانه في بداية شهر رمضان لابد من أن يتم استقباله بحماس شديد مع تأدية جميع فروض العبادة التي تضاعف أجر المسلم، كما أن شهر رمضان هو شهر العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالغفران والتسبيح والدعاء الذي يعتقه من النار فأطيعوا الله ورسوله خاصة في هذا الشهر الكريم فهو يأتي مرة واحدة من كل عام ولا يجب أن يمر مثل أي شهر لأنه بالفعل مختلف تماماً.

في هذا المقال سنخصصه عن دعاء اول يوم في رمضان، تابعوا هذا المقال إلى آخره آملين ان ينال اعجابكم.

دعاء أول يوم في شهر رمضان

يجب على المسلم أن يكثر من طاعة الله في هذا الشهر فالله سبحانه وتعالي اختص هذا الشهر الكريم حتى يضاعف أجر المسلم وثوابه ويمنحه من خلاله فرصة ثانية حتى يندم على ما فعل من ذنوب ويطلب عنها الغفران والسماح من الله، ولذلك قم بالدعاء ليلاً ونهاراً خاصة في اليوم الأول من رمضان

دعاء أول يوم في شهر رمضان

"اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين

اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك

يا رب ارزقني في هذا اليوم الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيباً من كل خير تنزل فيه بجودك ي أجود الأجودين

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهي رغبة الراغبين

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبئتين بأمانك يا أمان الخائفين

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني عن فيه عن نومه الغافلين واغفر لي جرمي فيه يا اله العالمين واعف عني يا عافياً عن المجرمين".

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