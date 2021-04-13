الصحة: 18 وفاة و1911 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 3150.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299636، فيما سجلت 2348 حالة تعافٍ، ما يرفع عدد الحالات إلى 262985 منذ بدء الجائحة.

وأوضحت أن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (2)، نابلس (1)، قلقيلية (1)، جنين (1)، طولكرم (1)، سلفيت (1)، بيت لحم (1)، الخليل (2)، قطاع غزة (8).

وأشارت الكيلة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (47)، نابلس (196)، قلقيلية (28)، جنين (110)، طولكرم (45)، سلفيت (16)، الخليل (80)، رام الله والبيرة (69)، بيت لحم (18)، أريحا والأغوار (7)، ضواحي القدس (3)، قطاع غزة (1292)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7416 فحصا.

ولفتت الكيلة إلى أن حالات التعافي توزعت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (46)، نابلس (465)، قلقيلية (64)، جنين (189)، طولكرم (290)، سلفيت (26)، الخليل (263)، رام الله والبيرة (87)، بيت لحم (37)، أريحا والأغوار (11)، ضواحي القدس (13)، قطاع غزة (857).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ونوهت الكيلة إلى وجود 182 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 536 مصابا.

وقالت: "أن عددهم الإجمالي للاشخاص الذين تلقوا الطعومات في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 151022، بينهم 17660 تلقوا الجرعتين من اللقاح".