حماس تدين الارهاب الاسرائيلي واعتقال أحد مرشحيها في رام الله

دانت حركة حماس اليوم الثلاثاء 13-4-2021 الارهاب الاسرائيلي المتواصل بحق ابناء شعبنا وقيادته والتي كان آخرها اعتقال المرشح على قائمة القدس موعدنا "ناجح عاصي" من منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت "حماس" في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن عملية الاختطاف الجبانة التي قامت بها الوحدات الخاصة تؤكد العقلية الإجرامية التي تسيطر على دولة الاحتلال وجيشها في ملاحقة المواطنين على خلفية مشاركتهم في الانتخابات، وهو حق مدني مكفول لجميع شعوب العالم".

وأكدت، أنه لا تراجع عن معركة الانتخابات، وأن شعبنا سيقول كلمته عبر صندوق الاقتراع، وسيختار قيادته التي تعيد اللحمة لشعبنا وتقود مرحلة التحرر الوطني.

ودعت حماس، جميع المؤسسات الدولية والأممية ودول العالم أجمع إلى فرض المقاطعة الشاملة على دولة وحكومتها لممارستها إرهاب الدولة المنظم، ومحاولة فرض الوصاية على إرادة شعب آخر عبر حملات الاعتقال والترهيب.