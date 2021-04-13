نقابة الموظفين بغزة تطالب وزارة المالية بصرف راتب كامل خلال شهر رمضان

طالبت نقابة الموظفين في غزة اليوم الثلاثاء 13/4/2021 وزارة المالية بصرف راتب كامل للموظفين خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويشار الى ان وزارة المالية تصرف رواتب موظفيها بنسبة 55% وزيادة الحد الأدنى إلى 1500 شيكل.

وطالبت النقابة خلال مؤتمر صحفي الفصائل الفلسطينية التي رأت ما قدمه موظفو قطاع غزة من تضحيات وعطاء وثبات في خدمة شعبنا بأن تكون الحريصة على تثبيت حقوقه المالية والادارية كاملة دون نقصان.

وجددت مطالبتها لقيادة السلطة بضرورة إنصاف الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بحقوقهم الكاملة غير منقوصة والعمل بالمساواة بين إخوانهم موظفي الضفة الغربية.

واعتبرت ان حقوق الموظف في الراتب الكامل ومستحقاته ومركزه الإداري والمالي خط أخمر في وجه أي حكومة مهما كان لونها السياسي.

ودعت النقابة الحكومة في غزة الي توضيح الرؤية بشأن حقوق الموظفين للمرحلة القادمة ، مطالباً البنوك بوقف خصومات المرابحات في الشهر الفضيل.

ووجهت النقابة دعوتها لجموع الموظفين بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة وفعاليات النقابة وصولات لتحقيق مطالبهم العادلة.