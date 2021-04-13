جندي "إسرائيلي" أصيب بإعاقة في معركة "الشجاعية" عام 2014 أحرق نفسه بالأمس

هاتف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي صباح اليوم الثلاثاء 13/4/2021 عائلة الجندي الإسرائيلي المعاق والسابق في لواء غولاني إيتسيك ساديان الذي أحرق نفسه أمس.

وأفاد موقع "والا" العبري بأن الجندي أضرم النار في نفسه أمس وهو الآن في حالة حرجة في مستشفى شيبا في تل هشومير.

وقالت ليا ، أخت ساديان: "إن الجيش "الإسرائيلي" وشعب "إسرائيل" مدينون بدين كبير لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم وأرواحهم من أجل حماية الدولة ويجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للقتال من أجلهم".

وذكرت وسائل إعلام عبرية عن الجندي المعاق "ايتسيك سعاديان" الذي حرق نفسه اثناء تواجده داخل قسم التأهيل في مبنى وزارة الجيش.

وأوضحت كان أن الجندي كان قد شارك في عدوان الاحتلال عام ٢٠١٤ على قطاع غزه و كان ضمن الفرقة التي دخلت الشجاعية والتي ضمت ايضا الجندي الاسير "اورن شاؤول" وعلى اثر معركة الشجاعية اصيب بإعاقة نفسية ومنذ ذلك الوقت وهو في صراع مع وزارة الحرب لتحسين نسبة اعاقته

وبسبب رفض الوزارة تحسين نسبة اعاقته صب البنزين على نفسه واشعل النار في جسده وقد اصيب بإصابات خطيره .