الوضوء بالمناديل المبللة يثير ضجة في مصر

أثارت تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي ، بشأن استخدام المناديل المبللة للوضوء ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ، وسط استهجان لتلك التصريحات.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الهلالي طالب خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه في مصر والمحافظة عليها، وخاصة أثناء الوضوء.

ودعّم استاذ الفقه أقواله بأحاديث من السيرة النبوية، معتبراً ما يفعله البعض يومياً ما هو إلا إسراف كبير باستخدام المياه بدعوى الوضوء.

و طالب باستعمال "مناديل مبللة للوضوء" من أجل ترشيد استهلاك مياه، والتسهيل على المواطنين، مشبهاً العملية بعملية "الري بالتنقيط"، ليصبح "الوضوء بالترشيد"، وفقاً لقوله.

واعتبر البعض تلك التصريحات بأنها صادمة وأثارت استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل.

ويشار الى ان تصريحات الهلالي ليست المرة الاولى التي تثير الجدل، فوفق المعلومات فإن تصريحاته لطالما أحدثت ضجة في البلاد وتداولتها الأوساط الاجتماعية في مصر.