وفاة شاب في ظروف غامضة في الخليل

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، في ظروف وملابسات وفاة شاب (18 عاما) في بلدة سعير بمحافظة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، أنه عُثر على الشاب متوفيا من قبل أهله داخل المنزل، وفور تلقي البلاغ تم إبلاغ النيابة العامة وتحركت الشرطة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة لإحالتها إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.