الكشف عن تفاصيل مخطط اسرائيلي لربط القدس بـ 4 انفاق لمستوطنات الغور

نشرت ما تُسمى بـ "لجنة تنظيم البناء الاسرائيلية" تفاصيل مخطط يهدف لربط "الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة شمالًا" بـ 4 أنفاق جديدة بدلًا من ربطها بنفق واحد كما أعلن سابقًا عند عرض المشروع الإسرائيلي.

ووضعت اللجنة خارطة هيكلية محلية تحمل رقم 0 036240-101 وسجلت باسم "مشروع إقامة 4 أنفاق في مفرق مستوطنة التلة الفرنسية لفصل مستوى حركة مواصلات شمال القدس– ولربط شبكة الطرق بين الشارع الالتفافي 443 تل أبيب- والجزء الغربي من القدس المحتلة بالجزء الشرقية من المدينة شرقاً، باتجاه مستوطنات الغور، ضمن خطة توسيع الشارع رقم 1.

رئيس دائرة الأراضي في القدس المحتلة خليل التفكجي قال: "إن المشروع يعتبر مفصلياً لتسهيل حركة المستوطنين في القدس المحتلة واختراق الاحياء الفلسطينية شمال القدس -العيسوية وشعفاط وبيت حنينا وعناتا وأجزاء من حزما، بهدف ربط المستوطنات شرق المدينة ضمن خطة توحيد وتهويد ما تبقى من أراضي واستغلالها بتوسيع المستوطنات والطرق الالتفافية".

ووفقًا لصحيفة القدس المحلية فإن التفكجي اوضح أن الإعلان جاء أمس، حسب المادة "89" من قانون التنظيم والبناء للعام 1965، لتغيير تصنيف الأراضي ورفع نسب البناء في المستوطنات وزيادة المساحة المخصصة لبناء النفق الرئيس ليتشعب وليصبح "٤" انفاق كل منها في اتجاه ولخدمة مستوطنات "معالية ادميم "و"بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" و"آدم" وباقي مستوطنات شرق مدينتي القدس ورام الله، وتمهيد شبكة الطرق لكبرى المستوطنات في منطقة "E1".

وأوضح التفكجي أن هذه المشاريع تبتلع مساحة واسعة من أراضي لفتا وشعفاط والعيسوية وعناتا عبر:

- توسيع وتسيير طرق، من منتصف أراضي شعفاط "السهل" لربط "مستوطنة رمات شلومو بالتلة الفرنسية عبر النفق وجسر علوي."

- أنفاق سيارات في مفرق التلة الفرنسية لتسهيل دخول القادمين من "تل ابيب" باتجاه الغور – معاليه ادميم ومشور أدميم والبحر الميت باتجاه إيلات او بيسان دون دخول البلدة القديمة من القدس واحيائها.

- حرية تنقل المستوطنين من الجزء الغربي للمدينة المقدسة باتجاه مستوطنات الجزء الشرقي للقدس دون خلق أزمة مرورية وبحرية وسرعة، مع توسيع المرافق والخدمات الجماهيرية.

- تغيير في نظام تخصيصات الأرض بموجب ما هو مفصل في التخطيط. ويشمل رفع نسبة البناء في المستوطنات القائمة والتي قيد التشييد.