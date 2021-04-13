حماس تُهدد بتفجير الوضع الميداني والعسكري في رسالة للوفد المصري.. فما السبب؟

كشفت صحيفة "الاخبار اللبنانية" اليوم الثلاثاء 13/4/2021 نقلاً عن من مصادر في حركة "حماس"، أن الأخيرة أوصلت إلى رسالة للوفد المصري، الذي جاء للحديث عن التهدئة وملفّ الأسرى، مفادها أن إمكانية تفجّر الأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك الوضع الميداني والعسكري، "واردة بقوة في حال أعاق الاحتلال الانتخابات، وخاصة في القدس".

الرسالة تأتي في تجديد لتهديدات سبق أن أطلقها قائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، قبل شهر ونصف شهر، بـ«إرباك حسابات» العدو وتخريب عمليّته الانتخابية في حال تدخُّله في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وتوقّعت أوساط سياسية أن تُنقل الرسالة نفسها إلى المبعوث الأممي للسلام، تور وينسلاند، الذي وصل إلى غزة أمس، في أوّل زيارة له منذ تولّيه المنصب خَلَفاً لنيكولاي ملادينوف، لينقلها إلى الاحتلال الذي لم يصدر منه ردّ حول الانتخابات في القدس بعد.

وشنّت سلطات الاحتلال، أمس، سلسلة جديدة من الاعتقالات ضدّ قيادات وكوادر في «حماس» في الضفّة، طاولت 24 شخصاً، الأمر الذي وصفته الحركة بأنه «هجمة مسعورة لعرقلة مسار الانتخابات.

في هذا الوقت، يتصاعد الضغط على المرشّحين في القوائم المنافسة لـ«فتح» في الضفّة، ومن بين وجوهه حادثة إطلاق نار على منزل ومكتب حاتم شاهين، الذي يحمل الرقم 13 في قائمة «المستقبل» الانتخابية المحسوبة على تيار دحلان في الخليل، وهو ما دانته الفصائل.